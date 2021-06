Mexic: Curtea Supremă dezincriminează consumul recreativ de marijuana Curtea Suprema din Mexic, tara unde actioneaza carteluri puternice de droguri, a dezincriminat luni consumul recreativ de marijuana de catre adulti, transmite AFP. Opt din cei 11 membri ai Curtii au declarat neconstitutionale o serie de articole ale legii sanatatii care interziceau consumul de marijuana. Declaratia emisa luni inlatura un obstacol legal pentru Ministerul Sanatatii spre a autoriza activitati legate de consumul de marijuana in scopuri recreative, a indicat instanta suprema, potrivit Reuters. 'Astazi este o zi istorica pentru libertati', a comentat ulterior presedintele Curtii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

