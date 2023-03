Cartelul considerat responsabil de rapirea, saptamana trecuta, a patru cetateni americani in Mexic, incident in urma caruia au fost ucisi doi dintre turistii americani si o femeie mexicana, a transmis o scrisoare in care isi cere scuze si i-a predat pe cinci dintre membrii sai autoritatilor locale, relateaza CNN, citat de news.ro.

Membrii Cartelului Golfului care i-au atacat pe cei patru americani in Matamoros ar fi facut-o dintr-o confuzie de identitate, luandu-i drept traficanti dintr-o grupare rivala.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook