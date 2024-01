Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe joaca in Cupa Frantei, in AntenaPLAY, pe 7 ianuarie, atunci cand PSG se va duela cu Revel, in prima runda a fazelor finale ale competitiei, acolo unde ii mai putem urmari pe Ladislau Boloni sau Alexi Pitu.

- Ce nota a primit Ionut Nedelcearu, dupa ce a marcat in Palermo – Cremonese 3-2! Fundasul roman de 27 de ani a inscris pentru prima oara in acest sezon, in victoria dramatica a echipei sale din etapa cu numarul 19 din Serie B. Partida dintre Palermo si Cremonese a fost transmisa LIVE in AntenaPLAY. Ce…

- Meciul Alaves – Real Madrid 0-1 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 22:30. Partida conteaza pentru etapa cu numarul 18 din La Liga. In urma acestui meci, Real Madrid a devenit lider in La Liga, cu 45 de puncte. Tot atatea puncte are si Girona, dar madrilenii au un golaveraj […] The post…

- Judd Trump – Barry Hawkins 6-3 si s-a calificat in finala Champion of Champions 2023. Trump va lupta pentru marele trofeu cu invingatorul dintre John Higgins și Mark Allen. Partida va sambata, de la 21:00, live in AntenaPLAY. Judd Trump a avut un start de meci fabulos. A castigat primele 5 frame-uri…

- Estoril – Casa Pia 4-0, duelul din etapa a 11-a din Liga Portugal, s-a vazut in format live video, in AntenaPLAY. Partida a deschis etapa a 11-a din Liga Portugal, etapa care aduce un derby „de foc”. Benfica – Sporting se va juca duminica, de la ora 22:30, in direct in AntenaPLAY. Estoril – Casa […]…

- Damac FC, echipa antrenata de romanul Cosmin Contra, a fost eliminata din Cupa Regelui Arabiei Saudite la fotbal, de Al Khaleej, cu scorul de 6-5, la loviturile de departajare, desi Nicolae Stanciu a marcat pentru invinsi.Al Khaleej a deschis scorul prin sud-coreeanul Woo-young Jung (27) in acest…

- Basarab Panduru l-a facut praf pe Denis Alibec dupa Belarus – Romania 0-0. Fostul internațional a analizat prestația „tricolorilor”, dar a vorbit și despre atacantul care joaca acum in Qatar. Partida dintre Belarus și Romania a fost in direct pe Antena 1 și in AntenaPLAY. Pentru elevii lui Edi Iordanescu…

- Denis Draguș, in lacrimi dupa Belarus – Romania 0-0. Jucatorul de la echipa lui Marius Șumudica a fost extrem de dezamagit dupa remiza alba de la Budapesta. Partida dintre Belarus și Romania a fost in direct pe Antena 1 și in AntenaPLAY. Pentru prima reprezentativa urmeaza acum duelul cu Andora, care…