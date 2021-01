Stiri pe aceeasi tema

- Incident la metrou la statia Eroilor 1, unde din tavanul statiei a curs apa chiar in zona peronului de calatori, dupa cum se poate vedea din filmarea unui barbat postata de Facebook. La scurt timp Metrorex a transmis prin intermediul unui comunicat de presa ca circulația trenurilor nu a fost afectata.Incidentul…

- O avarie la o conducta de apa, in afara șantierului Magistralei 5 de metrou a fost afectat parțial, miercuri, unul din accesurile stației de metrou Academia Militara, ieșirea dinspre Universitatea Naționala de Aparare „Carol I”. Traficul la metrou se desfașoara normal, anunța MEDIAFAX. Metrorex…

- Defectarea unei sine pe segmentul dintre statiile de metrou Mihai Bravu si Dristor 1 de pe Magistralele 1 si 3 a provocat luni seara reorganizarea circulatiei trenurilor in sistem pendula pe aceste tronsoane, a anuntat Metrorex. "Metrorex informeaza ca astazi, 23.11.2020, circulatia trenurilor…

- Pentru calatorii care așteapta trenul in Gara Fetești este o adevarata provocare sa urce in vagoane. Potrivit documentelor oficiale, stația este prevazuta cu 3 peroane pentru calatori care, in realitate, nu exista. Oamenii sunt nevoiți sa coboare și sa urce din trenuri direct pe terasamentul de piatra…

- Acum oficialii spun ca locul cu cel mai mare risc de imbolnavire cu CIVD19 este in mijloacele de transport in comun STB din Capitala pentru ca la orele de varf circula cu ele peste 800.000 de oameni. Distanta medie intre ei in autobuzele STB si gariniturile Metrorex este mai mica de 30…