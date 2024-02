Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat ca podul de la Braila nu va fi receptionat pana cand toate neconformitatile nu vor fi indepartate de catre companie. El a sustinut ca lucrarile pe partea braileana a malului Dunarii sunt finalizate, dar ”compania cam refuza sa faca notificarea”,…

- Siguranta participantilor la trafic care circula pe Podul Suspendat de la Braila nu este pusa in pericol absolut deloc, da asigurari Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care face o serie de precizari despre situatia derularii contractului pentru proiectarea si constructia…

- Producția de cereale a generat in 2022 profituri pentru mai puțini fermieri decat in anul anterior, dar aceștia au avut, per total, rulaje mai mari. In schimb, o pondere mai mare a crescatorilor de animale au avut venituri superioare cheltuielilor, scrie Economica.ro. 2022, un an agricol secetos, cu…

- Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna in zona Moldovei, a Dobrogei si in estul Munteniei, unde este in vigoare o atentionare cod galben de ninsori si viscol. Traficul feroviar este deschis la aceasta ora pe toate magistralele, nu sunt linii inchise si nici trenuri blocate, transmite…

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, tronsonul kilometric 35 -144, intre localitatile Fundulea si Fetesti, a informat, duminica dimineața, Centrul Infotrafic. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, doua avertizari meteo Cod rosu…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa, despre faptul ca raportul CESTRIN recomanda ca pentru podul de la Braila sa se refaca hidroizolatia si sa fie pus un nou covor asfaltic, dar si cand ar putea fi realizate aceste lucrari si daca se va inchide circulatia integral sau…

- Neconformitațile descoperite la Podul de la Braila trebuie sa fie indepartate pe cheltuiala companiei respective, a afirmat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu.