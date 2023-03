Metrorex are de gând să cheltuiască 1,6 milioane de euro pe…

Metrorex a lansat licitația pentru servicii de curațenie și dezinsecție in valoare de 1,6 milioane de euro. Contractul se va derula pe 4 ani. In sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii de dezinsecție, deratizare și igienizare-dezinfecție a spațiilor publice și tehnice, tunele și galerii de metrou, a trenurilor electrice de metrou și erbicidarea perimetrului liniilor de cale ferata din depouri. Valoarea totala estimata a contractului este de 7.988.117,6 lei, echivalentul a aproximativ 1,6 milioane de euro. Valoarea estimata a celui…