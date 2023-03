Stiri pe aceeasi tema

- BerbecA ieși din tipare inseamna sa traiești momente pline de nesiguranța și chiar de teama. Vor exista faze in calatoria ta in care te vei simți de prisos in relații, in situații sau poate in lume in general. Vor exista cu siguranța persoane in destinul tau care te vor face sa-ți pui la indoiala alegerile.…

- Se spune deseori ca o casa trebuie sa beneficieze de izolații bune pentru a permite un trai bun și confortabil. Adevarul este ca poți trai OK și in casa prost izolata, dar cu doua condiții: sa iți asumi sa faci risipa de energie și sa ai mai puține așteptari. Izolațiile termice au rolul de a pastra…

- Un somn mai bun ar putea prelungi, cu cațiva ani, speranța de viața. STUDIU Un somn mai bun ar putea prelungi, cu cațiva ani, speranța de viața. STUDIU O cercetare realizata pe peste 170.000 de oameni care traiesc in Statele Unite arata ca cei care aveau cinci factori de somn sanatos aveau un risc mai…

- Cardiologii intervenționiști de la Institutul de Cardiologie au efectuat primele patru intervenții de implantare transcateter a valvei aortice (TAVI) din acest an. Prin aplicarea metodei moderne minim invazive de inlocuire a valvei, cu o proteza au fost tratați pacienți diagnosticați cu stenoza aortica…

- Un medicament folosit in prezent la tratarea cancerului ar putea fi utilizat pentru a trata și unele boli legate de varsta.Omenirea a fost preocupata de nemurire inca din cele mai stravechi timpuri iar acum cercetarile fac un pas inainte odata cu rezultatele unui studiu din Noua Zeelanda, publicat in…

- ANAF va fi cu ochii pe romanii care obțin venituri din anumite domenii specifice, considerate ca "avand riscuri mari de neconformare" și va face o serie de verificari inclusiv asupra membrilor familiei și a stilului de viața pe care il duc aceștia. Potrivit strategiei, domeniile sp ...

- Calatoria ofera invațare. Mai mult, ai tendința de a intalni persoane de la care poți sa te inspiri. Oamenii cu experiența sunt cei mai in masura sa impartașeasca sfaturi despre o viața indelungata.

- Florile se numara printre cadourile cele mai apreciate de femei. Aceasta au nevoie de o ingrijire speciala, mai ales cele in vaza fiindca au o durata de viața mai scurta. Exista un ingredient care le pastreaza vii mai mult timp și se gasește in propria noastra casa.