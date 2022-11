Metoda ilegală prin care Petre Iacob „Pitre”, primarul din Popești Leordeni, a evitat licitații de milioane Lucrari de reparații, studii de fezabilitate sau achiziții de aparatura ori mobilier au fost facute dupa bunul plac al autoritaților din Popești Leordeni, prin achiziție directa, deși se impunea organizarea de licitații. Metoda „fragmentarii”, aleasa de edili, este caz de manual pentru procurorii DNA și are corespondent in codul penal, la articolul despre „abuz in serviciu”. O analiza Puterea.ro asupra achizițiilor directe facute de primaria Popești Leordeni in ultimii cinci ani scoate la iveala numeroase astfel de situații in care, in loc sa se organizeze o licitație, s-a preferat imparțirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

