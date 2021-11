Stiri pe aceeasi tema

- Politistii sibieni au retinut doua persoane, o adolescenta și un barbat de 32 de ani, banuite de savarsirea de inselaciuni prin metoda „Accidentul”, a informat IPJ Sibiu, potrivit Agerpres.Concret, luni, o sibianca de 85 de ani a fost sunata pe telefonul fix de un barbat. Acesta, sub pretextul ca este…

- O fata de 16 ani și un barbat de 32 de ani au fost reținuți, marți, de polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale Sibiu dupa ce ar fi pacalit o femeie de 85 de ani, prin metoda „Accidentul” sa le dea 4.000 de lei pentru „operația” fiului sau. O a treia persoana, incarcerata intr-un penitenciar…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Sibiu au retinut doua persoane banuite de savarsirea de inselaciuni prin metoda ACCIDENTUL. O a treia persoana, incarcerata intr-un penitenciar din tara, este cercetata in cadrul aceluiasi dosar penal, potrivit Agerpres. La data de 29 noiembrie…

- Ieri, 20 octombrie 2021, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat, de 36 de ani, din Alba Iulia, care este banuit de complicitate la inșelaciune. In sarcina acestuia s-a reținut ca, in noaptea de 17/18 august 2021, s-ar fi deplasat la locuința unei…

- Un accident rutier grav s-a produs sambata, 16 octombrie, pe DN1 in dreptul localitații Posada, din județul Prahova. O autorulota s-a ciocnit cu un autoturism marca Logan. Primele informații vorbesc despre patru raniți, printre care și un bebeluș. Echipele de intervenție acționeaza in acest moment.…

- O femeie din cartirul Nedelcu Chercea, din municipiul Braila, și-a gasit fiul, in varsta de 31 de ani, spanzurat in propria locuințaJoi dimineata, la ora 08:35, o femeie din municipiul Braila a sesizat faptul ca fiul acesteia, in varsta de 31 de ani, s-ar fi spanzurat in locuința.Cadavrul acestuia a…

- Un barbat in varsta de 70 de ani a fost retinut de politistii doljeni, dupa ce a violat o femeie in varsta de 89 de ani pe care o luase in ingrijire. Anchetatorii au stabilit ca faptele de viol au fost comise incepand cu luna mai.

- O femeie de 111 ani din Georgia s-a vindecat de Covid-19 și a fost externata din spital luni. Ea a stat 12 zile in spital, anunța autoritațile sanitare locale. „Pacienta, nascuta in 1910, se simte bine. A respectat toate recomandarile medicale si are o mare dorinta de recuperare”, a declarat un purtator…