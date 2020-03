Stiri pe aceeasi tema

- Vremea 09 martie – 06 aprilie 2020. Meteorologii de la ANM au emis Estimarea evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 09 martie – 06 aprilie 2020. METEO Saptamana 09.03.2020...

- Dupa data din calendar, ar trebui sa fie frig si chiar ger in Romania. Cele 18 grade atinse in Capitala i-au scos pe oameni in parcuri, sa faca miscare. Meteorologii ne spun sa nu strangem hainele groase, pentru ca iarna isi reintra curand in drepturi.

- ANM anunța temperaturi maxime de 10 grade pana pe 15 ianuarie. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 13-26 ianuarie, dupa 15 - 16 ianuarie temperaturile vor scadea in toata țara.BANAT Media regionala a maximelor termice…

- Vesti bune pentru Marius Balo, romanul condamnat la 8 ani de inchisoare in China, pentru o frauda de 80 de dolari. Dupa 6 ani petrecuti dupa gratii, autoritatile chineze au aprobat transferarea profesorului in Romania.

- Inca doua zile cu temperaturi geroase vom fi nevoiti sa suportam. De vineri, vine primavara in mijlocul iernii. Meteorologii anunta maxime de 14 grade vineri in regiunile sudice, vreme neobisnuita pentru luna in care ne aflam. Pana la sfarsitul saptamanii insa, frigul patrunzator ne da batai de cap.

- Minus 21,6 grade Celsius la Intorsura Buzaului Foto: Arhiva/Carmen Vulcan. Minus 21,6 grade Celsius au fost înregistrate marti dimineata la statia meteo din Întorsura Buzaului, cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna, în judetul Covasna. Meteorologii spun ca vremea…

- Iarna lui 2020 va fi una deficitara, fara prea multe precipitații și cum temperaturi mult prea mari, ceea ce va favoriza seceta, este prognoza facuta de specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Ninsorile iși vor face simțita prezența destul de puțin. Inca din primele zile din anul…

- Valorile termice estimate in cele doua zile de Craciun vor fi peste temperaturile normale ale perioadei, in timp ce in zona montana va ninge, insa stratul de zapada nu va fi foarte consistent, a declarat, marti, pentru Agerpres, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie…