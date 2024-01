Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit meteorologilor, cel puțin pana miercuri, temperaturile vor ramane negative, iar apoi vremea se incalzește, dar nu vom scapa de precipitații. Daca in București temperaturile au fost de -6 grade, in Brașov, termometrele au aratat chiar -18 grade. Poleiul a fost principalul pericol pentru șoferi. …

- Furtuna Isha lovește Europa. Meteorologii au emis avertizari cod roșu și cod portocaliu de vreme rea și fenomene meteo extreme, in mai multe țari. Furtuna Isha a ajuns peste vestul, nord-vestul și centrul Europei. Avertizari meteo de vreme rea, emise de meteorologi, valabile luni, 22 ianuarie: Cod roșu…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca vom avea o ușoara creștere a temperaturilor pentru ziua de joi, insa de vineri revine gerul. Episodul de iarna severa va ține pana la finalul lunii ianuarie, chiar și in februarie vom mai avea zile geroase sau ninsori.”Semnificativ este regimul de temperaturi,…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o informare meteorologica de vreme rea, care vizeaza toata Romania.Astfel, potrivit experților, in intervalul 7 ianuarie, ora 12:00 – 9 ianuarie, ora 10:00, aria precipitațiilor va fi in extindere in toate regiunile.Meteorologii…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a adus vești ingrijoratoare intr-un interviu acordat Antena 3 CNN, anunțand ca țara se pregatește sa intampine un val de ger deosebit de sever. Potrivit prognozei meteorologice, temperaturile maxime vor scadea sub zero in c

- Directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, anunta ca incepand de duminica seara fenomenele meteorologice inregistrate in aceasta perioada „vor fi in diminuare”, dar vremea ramane una de iarna, cu temperaturi scazute. „Ce va fi de interes, regimul de temperaturi…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca ciclonul mediteranean care va traversa Romania va genera o scadere brusca a temperaturilor. De asemenea, ea a explicat ca ne putem aștepta la precipitații și temperaturi scazute in București, iar in weekend am putea avea lapovița și ninsoare.Citește și:…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca, incepand de miercuri, vremea va fi in proces de racire, iar ploile vor pune stapanire pe mare parte din țara. De asemenea, la munte ploaia se va transforma in lapovița și ninsoare.”O vreme calda incepand de astazi, cu 20 de grade la aceasta ora la Zimnicea,…