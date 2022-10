Stiri pe aceeasi tema

Luni, vremea instabila va continua. Soarele rasare la ora 07:09. Pentru aceasta data, temperaturile vor fi sub media anuala, astfel ca, pe timpul nopții termicele vor putea cobori sub 5 grade, iar peste zi, cerul va fi mai mult noros. Spre a doua parte a zilei, local se vor inregistra averse, iar…

Hidrologii au emis un nou Cod Galben pentru Dambovița. Sunt vizate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale

Intervalul va debuta cu o vreme calduroasa in cea mai mare parte a regiunii, local caniculara; mediile temperaturilor maxime vor fi de 29…36 de grade, iar ale minimelor de 15…19

ESTIMAREA EVOLUTIEI VALORILOR TERMICE SI A PRECIPITATIILORIN INTERVALUL 15 – 28 AUGUST 2022 Pana in jurul datei de 19 august vremea se va incalzi, astfel incat media maximelor de temperatura

Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru saptamana 15 – 22 august, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va in general excedentar in jumatatea estica a țarii,

Avertizare meteo ???? COD GALBEN valabila in intervalul 08.08.2022, ora 16:00 – 10.08.2022, ora 10:00 pentru instabilitate atmosferica accentuata, ploi abundente in zona de nord a județului Dambovița. Prin acumulare

Vremea va fi calduroasa, joi, in multe zone ale țarii, dar sunt anunțate și fenomene de instabilitate atmosferica. Vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a țarii, caniculara in vest și sud-est. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 27 și 34-35 de grade. Atat joi, cat și vineri,…

Fara indoiala, cei mai tineri dintre semenii noștri vor trai intr-o alta lume! Una, fara doar și poate, mult diferita de aceea pe care fiecare dintre noi, adulți, realizam