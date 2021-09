Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele 24 de ore, cerul va fi variabil in toata tara. La Briceni si Soroca se asteapta 19 grade, iar la Balti si Orhei va fi cu unul mai mult. In Chisinau sunt prognozate 21 de grade, iar la Tiraspol: 22. La Leova si Comrat sunt anuntate 23 de grade.

- Sambata, 25 septembrie, se anunța cer va fi variabil in toata tara. La Briceni si Soroca vor fi 15 grade, iar la Balți și Orhei cu unul mai mult. 18 grade se vor inregistra la Tiraspol, 19 la Leova si Comrat, iar la Cahul se așteapta 20 de grade Celsius.

- Joi, se anunța cer variabil pe intreg teritoriul țarii. La Briceni si Soroca vor fi 10 grade, iar la Balți și Orhei cu unul mai mult. 13 grade se vor inregistra la Tiraspol. La Leova se anunta cel mult 14 grade, iar la Comrat si Cahul 15.

- Vineri, meteorologii anunța cer variabil in toata tara. La Briceni si Soroca vor fi cel mult 22 de grade Celsius, la Balți 23, iar la Orhei cu unul mai mult. 23 de grade se vor inregistra și la Tiraspol. La Leova sunt prognozate 25 de grade Celsius, la Comrat 26, iar la Cahul, 27.

- Sambata se așteapta cer variabil in toata tara. La Briceni si Soroca vor fi 24 de grade, iar la Balti și Orhei cu unul mai mult. 27 de grade vor fi la Tiraspol, iar la Leova se asteapta 28 de grade. La Comrat si Cahul, maximele vor ajunge pana la 29 de grade Celsius.

- Marti, se așteapta cer variabil in toata tara. La Briceni si Soroca vor fi 30 de garde, la Balti 31, iar la Orhei cu unul mai mult. 33 de grade vor fi la Tiraspol, 34 la Leova, iar la Comrat și Cahul maximele vor ajunge pana la 35 de grade Celsius.

- Miercuri, se așteapta cer variabil in toata tara. La Briceni si Soroca vor fi 27 de garde, iar la Orhei si Balti cu unul mai mult. La Tiraspol sunt anuntate 30 de grade. La Leova sunt prognozate 31 de grade, iar la Comrat si Cahul maximele vor ajunge la 32 de grade Celsius.

- Luni, se așteapta cer variabil in toate raioanele țarii. La Briceni si Soroca si Balti vor fi 28 de garde, iar la Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol sunt anuntate 30 de grade. La Leova vor fi 31 de grade, iar la Comrat - 32.