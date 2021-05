Meteo, 3 mai. Cum va fi vremea în prima zi a săptămânii Prima zi a saptamanii va aduce unele schimbari la nivel termic. Astfel ca vremea va deveni racoroasa in vestul, nordul și centrul țarii, iar in restul zonelor va fi in continuare calda pentru aceasta data, deși temperaturile vor mai scadea fața de ziua precedenta. Maximele zilei se vor situa intre 13-14 grade in nord-vestul țarii […] The post Meteo, 3 mai. Cum va fi vremea in prima zi a saptamanii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

