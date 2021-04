Meteo, 1 aprilie. Vreme caldă în cea mai mare parte a țării Prima zi a lunii aprilie – a doua luna de primavara calendaristica – aduce temperaturi placute. Astfel ca vremea va fi calda pentru aceasta data din calendar, in cea mai mare parte a țarii. Maximele se vor incadra intre 9-10 grade in zona litoralului și vor urca pana la 22 de grade Celsius, in vestul […] The post Meteo, 1 aprilie. Vreme calda in cea mai mare parte a țarii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in țara, meteorologii prognozeaza vreme calda, insa, pe aproape intreg teritoriul țarii va ploua. La Briceni si Soroca temperatura va fi de 10 grade Celsius, la Balti 11, iar la Orhei - cu unul mai mult.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. In nordul țarii, maximele vor oscila intre +10 și +13 grade Celsius, iar la sud intre +12 și +15. In centrul țarii, locuitorii se vor putea bucura de maxime de pana la +14 grade Celsius. De maine, vremea se racește, iar mercurul…

- Ziua de marți va aduce temperaturi apropiate de valorile normale pentru aceasta perioada a anului, in majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu innorari indeosebi in zonele montane și submontane, unde – pe arii restranse – se vor semnala ninsori slabe, conform realitatea.net. Incepand cu orele…

- Vor mai fi cateva nopți geroase, la inceputul saptamanii viitoare. Temperaturile maxime insa sunt in urcare și sunt anunțate valori de 7-8 grade, spre finalul intervalului. Va mai ninge luni, iar in weekend, doar la munte. Miercuri mai sunt anunțate precipitații sub forma de ploaie sau ninsoare. Maximele…

- Pentru vineri, 5 februarie, se anunța vreme calda pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile vor ajunge pana la 16 grade Celsius in unele regiuni. Ce vreme se anunța vineri, 5 februarie 2021 Vremea se va menține foarte calda pentru aceasta perioada a anului. Astfel ca, in unele regiuni termometrele…

- In urmatoarele 24 de ore, in țara cerul va fi variabil, iar in nordul și centrul țarii sint posibile ploi de scurta durata. In nordul țarii maximele vor urca la +5..+8 grade Celsius, pe cind in centrul țarii acestea vor ajunge la +6..+9 grade Celsius. Totodata in sudul țarii maximele vor urca la +7..+10…

- In urmatoarele 24 de ore, in țara cerul va fi variabil, iar pe intreg teritoriul țarii sint anunțate ploi de scurta durata. In nordul țarii maximele vor urca la +3..+6 grade Celsius, pe cind in centrul țarii acestea vor ajunge la +4..+7 grade Celsius. Totodata in sudul țarii maximele vor urca la +5..+8…

- Vreme deosebit de calda in urmatorul interval de timp, cu valori termice care vor urca luni pana la 16 grade Celsius in sud-estul tarii, in timp ce in Bucuresti se vor atinge 14 grade. PROGNOZA METEO. Sambata, vremea se va mentine mai calda decat in mod obisnuit in prima decada a lunii ianuarie, astfel…