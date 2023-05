Meta Platforms: Metaversul ar putea contribui cu aproximativ 2,4% la PIB-ul anual al SUA, până în 2035 Conceptul de metavers include tehnologii de realitate augmentata si virtuala care permit utilizatorilor sa se cufunde intr-o lume virtuala sau sa suprapuna informatii digitale pe imagini din lumea reala, potrivit raportului firmei de consultanta Deloitte. Castigurile economice pot veni din utilizarea tehnologiilor in sectoarele de aparare, medical si de productie, plus cazuri de utilizare a divertismentului, cum ar fi jocurile video si comunicatiile, se arata in raport. Gigantul retelelor sociale Meta, care si-a orientat atentia asupra construirii de tehnologii metaverse in 2021, a estimat ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

