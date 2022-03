Companiile de tehnologie si de social media s-au confruntat cu presiuni pentru a raspunde la invazia de joia trecuta a Ucrainei de catre Rusia, care a dus la sanctiuni economice impotriva Moscovei impuse de guverne din intreaga lume. Nick Clegg de la Meta a declarat reporterilor in timpul unei conferinte telefonice ca compania a observat o degradare ”cu siguranta vizibila” a serviciilor sale in Rusia, de cand autoritatile de acolo au anuntat ca vor restrictiona platformele Meta. Video-uri si alte continuturi multimedia au fost in mod deosebit afectate, a spus Clegg. Meta a avut ”discutii prelungite”…