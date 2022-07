Stiri pe aceeasi tema

- Compania Meta, proprietarul platformei de socializare Facebook, a publicat joi primul sau raport anual privind eforturile pe care le depune in domeniul apararii drepturilor omului, dupa ani de acuzații ca a inchis ochii la abuzurile online care au alimentat violențele din lumea reala in locuri precum…

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata in urma unei uriase alunecari de teren care s-a produs pe santierul unei cai ferate din Marangching, satul Manipur, nord-estul Indiei, a anuntat armata, in timp ce echipele de salvare incearca in continuare, la o zi dupa dezastru, sa gaseasca oamenii dați…

- Avocatii Meta Platforms (Facebook) investigheaza folosirea de catre directorul operational Sheryl Sandberg a resurselor companiei in interes personal, pe parcursul mai multor ani, a relatat vineri Wall Street Journal, citand persoane familiare cu aceasta chestiune, transmite Reuters. Mai multi angajati…

- Amnesty International a cerut FIFA sa despagubeasca lucratorii migranți din Qatar inaintea Cupei Mondiale din 2022. ONG-ul a cerut ca organismul care guverneaza fotbalul mondial sa plateasca cel puțin 440 de milioane de dolari (416 milioane de euro) drept despagubiri. Gazda Cupei Mondiale, Qatar, a…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a calificat raspunsul țarii sale la primul focar confirmat de COVID-19 ca fiind „imatur”, acuzand oficialii guvernamentali ca au avut un raspuns nesatisfacator la criza, in contextul in care cazurile au crescut dramatic in Coreea de Nord, a informat miercuri presa de…

- Cuba, India, Iran, Turcia și alte țari, au respins și au criticat public raportul privind drepturile omului 2021, prezentat recent de Departamentului de Stat al SUA. Publicația Asean Post a subliniat ca „Statele Unite trebuie sa reflecteze introspectiv și sa abordeze mai intai propriile probleme legate…

- Cand trupele rusești au invadat Ucraina și au inceput sa se apropie de capitala Kiev, Andrii Dereko a implorat-o pe fiica sa vitrega, Karina Yershova, in varsta de 22 de ani, sa paraseasca suburbia in care locuia. Nu a vrut, iar acum barbatul crede ca tan