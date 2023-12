Stiri pe aceeasi tema

- Compania Meta Platforms Inc. a anuntat ca a inceput implementarea criptarii end-to-end pentru toate conversatiile si apelurile personale realizate pe Messenger si Facebook, transmite joi Reuters, preluat de Agerpres.

- Compania Meta Platforms Inc. a anuntat ca a inceput implementarea criptarii end to end pentru toate conversatiile si apelurile personale realizate pe Messenger si Facebook, transmite joi Reuters citat de agerpres.roFunctia de criptare end to end va fi disponibila pentru utilizare imediat, a declarat…

- Compania Meta Platforms Inc. a anuntat ca a inceput implementarea criptarii end-to-end pentru toate conversatiile si apelurile personale realizate pe Messenger si Facebook, transmite joi Reuters.

- Guvernul italian a anuntat joi un proiect cu masuri legislative menite sa sporeasca siguranta publica, inclusiv prin inasprirea pedepselor pe care le risca femeile care comit infractiuni in timp ce sunt insarcinate sau insotite de copii mici, transmite Reuters.Noua initiativa are in vedere mai ales…

- Meta Platforms a anunțat luni ca va oferi utilizatorilor din Europa un plan de abonament pentru a utiliza Facebook și Instagram fara reclame, pentru a se conforma reglementarilor Uniunii Europene, scrie Reuters. Abonamentele lunare pentru utilizatorii din UE, Spațiul Economic European și Elveția, vor…

- Utilizatorii care au doua conturi de WhatsApp vor putea, in curand, sa le foloseasca pe acelasi telefon, daca au doua cartele SIM. „Schimbare intre doua conturi pe WhatsApp. In curand veți putea avea doua conturi WhatsApp pe un singur telefon in cadrul aplicației”, a scris Mark Zuckerberg pe pagina…

- Meta, compania-mama a Facebook și Instagram, a introdus miercuri masuri temporare pentru a limita „posibilele comentarii nepotrivite sau nedorite” la postarile despre conflictul dintre Israel si Hamas, transmite Reuters.Meta va schimba setarea implicita pentru persoanele care pot comenta postarile noi…

- FIFA ia in considerare ridicarea suspendarii Rusiei din competitiile nationale de fotbal dupa ce UEFA si-a relaxat pozitia in aceasta chestiune saptamana trecuta, a relatat miercuri Sky News, citata de Reuters.