Mesajul unui pacient COVID-19 care a fost internat 100 de zile la ATI pentru oamenii nevaccinați Un barbat cu COVID-19 a petrecut 203 zile internat in spital, dintre care jumatate le-a petrecut la ATI, dupa cum arata BBC , citat de Libertatea . Este vorba despre Sean Hunte, care are 58 de ani și locuiește in Marea Britanie. El a ajuns la spital in luna ianuarie a acestui an, cu scopul de a se trata de diabet și pancreatita. Ulterior, s-a infectat cu coronavirus, iar lucrurile au degenerat. Familia lui a fost chemata de trei ori la unitatea medicala pentru a-și lua ramas bun, intrucat doctorii erau convinși ca nu va supraviețui. El a trebuit sa fie conectat al ventilator. „Mi-au trimit un… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

- La externare, barbatul de 58 de ani din Marea Britanie i-a indemnat pe oamenii care nu s-au vaccinat inca sa o faca. „Riscul este pur și simplu prea mare”, a spus el, potrivit BBC . Un barbat care a petrecut 203 zile internat in spital dupa ce s-a imbolnavit de COVID a fost in cele din urma externat…

