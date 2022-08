Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a promis, intr-o pstare pe Instagram, ca va spune in curand "adevarul" despre situatia sa la Manchester United. Ronaldo le-a promis fanilor sai ca "adevarul" va iesi in curand la iveala: "Veti sti cand se va face un interviu in cateva saptamani. Mass-media spune…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) ar urma sa plece de la Manchester United in aceasta vara. Portughezul i-ar fi deranjat cu atitudinea pe șefii de pe Old Trafford la ultimul meci de Premier League, 0-4 cu Brentford. Aceștia s-ar fi hotarat sa il lase sa plece, considerand ca lusitanul este „o influența…

- Erik Ten Hag, antrenorul lui Manchester United, l-a criticat public pe Cristiano Ronaldo dupa ce portughezul a plecat la pauza meciului amical jucat de „diavoli” cu Rayo Vallecano, scor 1-1. Ronaldo a revenit pe teren la Manchester United, dupa pauza prelungita de vara, in amicalul cu Rayo Vallecano,…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a anunțat ca va juca in ultimul meci amical al lui Manchester United, cu Rayo Vallecano. „Regele joaca duminica”, a comentat Ronaldo la o postare pe Instagram, prin care și-a anunțat intoarcerea pe teren. Duminica, Manchester United intalnește Rayo Vallecano pe Old Trafford,…

- Cristiano Ronaldo vrea sa plece de la Manchester United, deși s-a intors la antrenamentele clubului englez. Intr-o intalnire cu antrenorul Erik Ten Hag, portughezul a invocat faptul ca are o oferta de la o rivala a „diavolilor” din Premier League.

- Cristiano Ronaldo a primit o oferta din partea unui club din Arabia Saudita, dispus sa plateasca 300 milioane de euro a-si asigura serviciile starului portughez, informeaza mass-media iberica, citata de Agerpres. Starul portughez si-a manifestat dorința de a pleca de la Manchester United, la doar un…

- Atacantul echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, a declarat clubului din Premier League ca vrea sa plece in sezonul apropiat. Acesta iși dorește sa joace in Liga Campionilor. Au existat numeroase speculații cu privire la viitorul lui Ronaldo la United, dupa o campanie fara trofee și eșecul de…

- In incercarea de a-l ademeni pe Frenkie de Jong (25 de ani) pe „Old Trafford”, Manchester United este dispusa sa ii ofere cel mai mare salariu din lot, peste David de Gea, Jadon Sancho și Cristiano Ronaldo. Frenkie de Jong, mijlocașul olandez al Barcelonei, ramane principalul obiectiv pentru Manchester…