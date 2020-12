Mesajul Președintelui Klaus Iohannis în ultima zi din 2020: Viața noastră a fost schimbată radical Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul Anului Nou, in care afirma inca o data ca pandemia de coronavirus a avut un impact fara precedent asupra vieților noastre. „Dragi romani, ne aflam la finalul unui an extrem de dificil, in care viața noastra a fost schimbata radical de o pandemie fara precedent. Va mulțumesc pentru responsabilitatea de care ați dat dovada și pentru implicarea in efortul comun de a limita raspandirea acestui teribil virus și de a-i proteja pe semenii noștri. Din pacate, prea mulți oameni au pierdut lupta cu boala și gandurile mele se indreapta acum și catre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

