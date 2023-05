Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a participat vineri, 26 mai, la Gurghiu, la evenimentul prilejuit de implinirea a 130 de ani de funcționare a Liceului Silvic Gurghiu. "A fost o bucurie sa transmit felicitari și gandul meu bun cadrelor didactice care au format generații intregi de specialiști…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a participat marți, 23 mai, la inaugurarea noului sediu al Judecatoriei Luduș. "Un stat puternic inseamna o Justiție puternica și dreapta", a scris, pe pagina sa de Facebook, prefectul județului Mureș. "Justiția reprezinta unul dintre serviciile publice vitale…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a anunțat, recent, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, stadiul a trei proiecte importante de infrastructura pentru județul Mureș. "Facem un nou pas pentru apa de pe Campie. Au inceput lucrarile la aducțiunea de apa Luduș – Grebenișu de Campie, dupa ce…

- Anul acesta continua lucrarile pe DN 15E, in județul Mureș, a anunțat, in urma cu cateva zile, Mara Toganel, prefectul județului Mureș. "Primul podeț la care vor incepe lucrarile in perioada imediat urmatoare este situat in Voiniceni, iar pentru alte șapte podețe de pe DN15E vom avea atribuite licitații…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a participat duminica, 7 mai, la Maifest, tradiționala sarbatoare a sașilor organizata in fiecare an la Reghin. "Maifest, o sarbatoare a mamei, culturii și tradițiilor sasești. La Reghin, bucuria revederii a adunat laolalta copii și parinți intr-o armonie perfecta.…

- Etapa județeana a concursului "Prietenii pompierilor" va avea loc in data de 6 mai, iar cea a competiției de protecție civila "Cu viața mea apar viața" in data de 5 mai. "In perioada 2 mai 2023 – 4 mai 2023, personalul din cadrul Inspectoratului (ISU "Horea" al județului Mureș – n.r.) sprijina desfașurarea…

- Inmatricularea și vanzarea autovehiculelor se vor putea face online, iar procedura pentru radiere va fi optimizata și facilitata, a anunțat, in urma cu cateva zile, Mara Toganel, prefectul județului Mureș. "Ordonanța de Urgența care va aduce aceste modificari se afla acum in dezbatere publica. Prin…

- Asta iși propune un proiect din sudul județului Mureș și estul județului Sibiu pentru a gasi o rezolvare durabila la problemele comunitaților sarace din aceste zone. Mai precis sa ofere cunoaștere prin seminarii tematice, plante pentru gradinarit, puieți de arbori și unelte familiilor care doresc sa…