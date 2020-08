Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ii roaga pe cei care lucreaza in unitatile medicale suport COVID sa mai reziste putin, iar pe medicii care au mai putini pacienti in aceasta perioada ii indeamna sa-i ajute, "fiindca acest popor isi pune speranta in noi"."Ne-am pregatit pentru aceasta meserie.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca imediat dupa interventia factorului politic, atunci cand unii politicieni indemnau la nerespectarea regulilor si la neincrederea in pandemie, a inceput cresterea numarului de cazuri. Ministrul afirma ca alegerile din 27 septembrie pot avea loc intr-o…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat la Antena 3, intrebat daca este de parere ca au fost si greseli ale guvernantilor, precum fotografia cu premierul si ministrii fara masti in birou si alte intalniri de partid la care nu s-au respectat masurile de protectie, a spus ca au fost „scapari” care…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a susținut o declarație de presa, in timpul vizitei de lucru in județul Gorj de astaza, in care a fpcut un nou apel catre populație privind respectarea regulilor de igiena și de precauție in timpul epidemiei de coronavirus. ”Astazi, din pacate, vom avea un numar…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Alba Iulia, intrebat fiind de ce doar unele cadre medicale primesc stimulentul de 500 de euro, ca au fost și “anumite implicații parlamentare” care au modificat aceste legi, iar listele cu personalul medical ii vin de la conducerea unitaților…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Alba Iulia, intrebat fiind de ce unele cadre medicale primesc stimulentul de 500 de euro, ca au fost si "anumite implicatii parlamentare" care au modificat aceste legi, iar listele cu personalul medical ii vin de la conducerea unitatilor respective."Dincolo…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, declara ca nu poate fi de acord cu imagini precum cea redata in fotografia realizata de ziua de nastere a premierului, in care Ludovic Orban si alti membri ai Cabinetului apar fara masca si fumand intr-un spatiu inchis.

- Moartea unei asistente de la Spitalul Județean Botoșani, transferata la Iași și tratata pentru COVID-19, a dat naștere unei dispute intre cadrele medicale și autoritați.Femeia a fost inițial declarata decedata din cauza noului coronavirus, dar INSP a revenit asupra comunicarii - ultimele doua…