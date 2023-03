Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu l-a laudat pe Gigi Becali dupa FCSB – Sepsi 1-0. „Mister” considera ca patronul roș-albaștrilor a fost inspirat cand a ordonat schimbarile pe parcursul meciului de pe Arena Naționala. Echipa antrenata de Mihai Pintilii a efectuat 3 modificari in duelul cu Sepsi. Ovidiu Popescu, David…

- FCSB - Sepsi 1-0, in etapa #30 din Superliga. Lucian Filip, omul care sta pe banca in locul lui Mihai Pintilii, a laudat jocul roș-albaștrilor. Filip a remarcat și jocul fundașilor centrali, Dawa și Iulian Cristea. Tamm a fost sarit din schema de Gigi Becali, dupa greșelile de la meciul cu UTA, pierdt…

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, și a incheiat sezonul regular al SuperLigii pe locul 3. Reușita decisiva a fost semnata de Octavian Popescu, in minutul 21. FCSB a controlat autoritar debutul infruntarii de pe Arena Naționala, dar a avut nevoie de o gafa in defensiva adversa pentru a deschide scorul.…

- Mihai Pintilii a anunțat ca Octavian Popescu este indispensabil la FCSB. Antrenorul roș-albaștrilor a precizat ca „perla” lui Gigi Becali nu poate ieși din primul „11”. In rest, Pintilii s-ar descurca daca i-ar pleca alți jucatori. Intrebat daca poate face fața la FCSB in cazul in care mai mulți jucatori…

- Lucian Filip a fost dezamagit dupa UTA – FCSB 3-1. Preparatorul fizic a umplut golul lasat de demisia lui Leo Strizu și suspendarea lui Mihai Pintilii, pe banca roș-albaștrilor. Fostul mijlocaș a stat in premiera pe banca vicecampioanei din postura de antrenor interimar. Gigi Becali va trebui sa gaseasca…

- Joyskim Dawa revine in primul „11” al FCSB pentru duelul din aceasta seara cu FC Argeș, dupa ce a fost doar rezerva la derby-ul cu CSU Craiova. Camerunezul ii ia locul lui Iulian Cristea, practic una dintre doleanțele exprimate public de Gigi Becali. Dawa este in meciul cu FC Argeș, din etapa viitoare,…

- Basarab Panduru a analizat partida FCSB - CS Universitatea Craiova (1-1), decisa in minutul 90+1. Acesta a criticat schimbarile facute de formația roș-albastra și a explicat de ce FCSB a suferit in finalul partidei de pe Arena Naționala. In plus, a criticat și folosirea lui Octavian Popescu pe postul…

- Mihai Pintilii, antrenorul FCSB, a respectat ordinul lui Gigi Becali in alcatuirea echipei de start pentru meciul cu CS Universitatea Craiova. Dupa 2-1 cu FC Voluntari, patronul FCSB, incantat de evoluțiile recente ale lui Florinel Coman (24 de ani), a cerut ca acesta sa joace ca extrema stanga, iar…