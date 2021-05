Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, transmite in mesajul de Paște ca are convingerea revenirii la normalitate. „Gandurile și urarile mele se indreapta catre toți creștinii care sarbatoresc Sfintele Paști, fie ca sunt in țara sau in diaspora. Sarbatoarea Paștelui ne reunește pe toți in spiritul compasiunii…

- Președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban, a transmis sambata, pe Facebook, un mesaj cu ocazia Invierii Domnului. El le mulțumește tuturor celor care „au dat dovada de responsabilitate și solidaritate prin respectarea regulilor de protecție sanitara”. Liderul PNL a mai spus ca Romania se confrunta…

- Președintele Camerei Deputaților, liderul PNL Ludovic Orban, a transmis, in mesajul de Paște, ca „odata cu finalizarea campaniei de vaccinare vom reveni la normalitate”. „Gandurile și urarile mele se indreapta catre toți creștinii care sarbatoresc Sfintele Paști, fie ca sunt in țara sau in diaspora.…

- "Gandurile si urarile mele se indreapta catre toti crestinii care sarbatoresc Sfintele Pasti, fie ca sunt in tara sau in diaspora. Sarbatoarea Pastelui ne reuneste pe toti in spiritul compasiunii si al apropierii de ceilalti, cu bucuria vestii ca Domnul Iisus a inviat pentru noi. A trecut un an de cand…

- De Sfintele Paști, Președintele Academiei ne indeamna, printr-o postare pe Facebook, sa facem o incursiune in felul cum traiau Sfintele Paști țaranii romani. Vremurile s-au schimbat, dar „pacea ostenitorilor gliei, a protagoniștilor muncii tacute” este inca prezenta in sufletele noastre, prin toata…

- Intampinam Sfintele Pasti anul acesta cu increderea ca vom depasi cu bine perioada dificila pe care o traversam si vom reveni cat mai repede la normalitate, afirma premierul Florin Citu intr-o postare pe Facebook. "Eforturile individuale si comune isi arata zi de zi beneficiile pentru sanatatea noastra,…

- Renunțarile de pana acum au dat și dau in continuare roade, spune premierul Florin Cițu in mesajul sau de Paște, postat pe pagina sa de Facebook. "Intampinam Sfintele Paști anul acesta cu increderea ca vom depași cu bine perioada dificila pe care o traversam și vom reveni cat mai repede la normalitate",…

- Premierul Florin Cițu le-a mulțumit, duminica, intr-un mesaj pe Facebook, celor care i-au urat ”La mulți ani!” cu ocazia zilei onomastice.Florin Cațu a precizat ca intoarcerea la normalitate reprezinta cadoul pe care și-l dorește cu prilejul zilei numelui. ”In Duminica Floriilor va doresc tuturor multa…