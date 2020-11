Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns la 54 de ani, TEODOR PETER, candidatul Partidului Mișcarea Populara la Senatul Romaniei este un om implinit. Specialist in științe administrative, manager intr-una din multinaționalele din Zalau, bun organizator, el spune ca vede peste tot nevoile salajenilor. “Una dintre marile probleme a Salajului…

- CARAS-SEVERIN – O decizie fulger a fost anuntata, in premiera, in sala de sedinte a administratiei judetene: Paul Purea a dorit ca noi, mass media caraseana, sa fim primii care aflam despre demisia sa din functia de prim-vicepresedinte al Partidului Miscarea Populara si din calitatea de membru al formatiunii…

- Domnule Popa, va rog sa ne spuneți cateva cuvinte despre dumneavoastra. Sunt Ovidiu Popa, am 36 de ani și sunt candidat la Senatul Romaniei din partea Partidului Mișcarea Populara in judetul Timis. M-am nascut in Municipiul Hunedoara, in anul 1984. Pana la varsta de 6 ani am copilarit…

- (P) Zilele trecute, candidatul Partidului Mișcarea Populara la Senatul Romaniei la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, Ioan Adrian Pițigoi, a vizitat Piața Centrala Campina, manifestandu-și solidaritatea fața de produccatorii autohtoni și exprimandu-și nemulțumirea fața de decizia guvernanților…

- Surpriza de proporții in județul Dolj, Radu Preda, liderul grupului PSD la Senat, a plecat marți de la PSD și miercuri s-a inscris in PMP, fiind plasat imediat pe primul loc in lista de la Senat a partidului lui Basescu! Președinta PMP Dolj, Anișoara Stanculescu, a confirmat pentru „Cotidianul” ca marți…

- Secretarul de stat al Departamentului pentru Relatia cu Republica Moldova din Guvernul Orban, Ana Gutu, deschide lista Partidului Miscarea Populara (PMP) filiala Vrancea pentru Senatul Romaniei, potrivit unui comunicat de presa al formatiunii politice. Ana Gutu, profesor universitar, a fost numita…

- Liderul PMP Suceava, Marian Andronache, va deschide lista de lista de candidati pentru Camera Deputatilor, in timp ce dr. Doru Lefter va fi pe primul loc pe lista PMP pentru Senatul Romaniei. In cadrul ședinței Colegiului Național al Partidului Mișcarea Populara, desfașurata astazi la București, au…

- Anca-Alina Baciu, in varsta de 24 de ani, a castigat alegerile pentru functia de primar in comuna argeseana Corbi candidand din partea Partidului Miscarea Populara.Candidata PMP a obtinut peste 42% din voturi, conform rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta…