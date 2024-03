Mesajul dureros al surorii femeii ce a decedat in judetul Tulcea

Sora femeii ce a fost gasita in cursul zilei de astazi cu o plaga impuscata in padure, judetul Tulcea, isi exprima durerea printr un mesaj sfasietor pe pagina sa de Facebook. Tot ce a putut spune la desprtirea de sora sa, in momente de grea cumpana a fost intrebarea " de ce " Reamintim ca astazi, sotul femeii decedate, in varsta de 41 de ani, a sesizat politia despre faptul ca sotia sa, in varsta de 36 de ani, ar fi spart rastelul metalic in care era depozitata arma, sustragand o pusca ...