Mesajele dintre Lora şi Delia care demonstrează că cele două nu s-au certat pentru piesa ‘Lololo’. „E zgârcită” Piesa lansata recent de Delia, un remake dupa o celebra melodie a trupei Azur, s-a bucurat de un succes uriaș la public, dar a starnit și un val de speculații despre un conflict cu o alta artista de la noi din țara. Cea care a pus capat zvonurilor a fost Lora. Cantareața a prezentat mesajele […] The post Mesajele dintre Lora si Delia care demonstreaza ca cele doua nu s-au certat pentru piesa ‘Lololo’. „E zgarcita” appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Lora a facut publice mesajele cu Delia Matache, dupa ce in presa a aparut ca s-au certat din cauza unei melodii. Cele doua artiste voiau sa lanseze o noua varianta a piesei „Fata de pe plaja”, care aparține trupei Azur.Lora a fost invitata la podcastul lui Jorge, unde a vrut sa lamureasca un subiect…

