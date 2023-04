Peste un milion de romani poarta numele Sfantului Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruința. Sarbatorit, in fiecare an pe 23 aprilie, este unul dintre cei mai iubiti sfinti din calendarul ortodox, ziua fiind marcata, potrivit traditiei populare, prin impodobirea caselor si anexelor cu crengi verzi simbolizand astfel renasterea naturii. Cunoscut in tradiția populara și sub numele de San-George, Sfantul Gheorghe e considerat a fi un zeu al vegetației și un protector al naturii inverzite, al vitelor și al oilor. In popor se crede ca atunci cand broaștele canta pentru prima oara, San-George deschide…