Mesaje 1 martie 2020. Cele mai frumoase felicitari de Mărţişor Mesaje de 1 martie 2020. Martisorul este un obicei foarte vechi, datand chiar din timpuri antice. Traditia spune ca in prima zi a lunii martie, frumoasa Primavara lua locul iernii. Ca dovada, cercetari arheologice efectuate in Romania, la Amuletele formate din pietricele vopsite in alb și roșu erau purtate la gat, potrivit wikipedia. MESAJ DE 1 MARTIE Ca dovada, cercetari arheologice efectuate in, la Schela Cladovei , au scos la iveala amulete asemanatoare cu marțișorul datand de acum circa 8.000 ani.formate din pietricele vopsite in alb și roșu erau purtate la gat, potrivit wikipedia. MESAJ DE 1 MARTIE Natura a impletit din flori si din raze de soare martisorul fericirii, pentru ca eu sa ti-l pot oferi azi impreuna cu toata dragostea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

