Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, a transmis un mesaj public prin care le cere politicienilor sa nu foloseasca evenimentul tragic de la Secția ATI. Nu este momentul sa va cațarați pe cadavre, a spus Arsene care a adaugat ca toți cei vinovați vor fi trași la raspundere. Ionel…

- Mihai Grecea a stat in coma saptamani intregi dupa incendiul de la Colectiv și a ales sa se implice civic. El face parte dintr-un grup de supraviețuitori care au inițiat și negociat cu trei miniștri ai sanatații o modalitate ușurata pentru transportul marilor arși in afara țarii. In aceasta seara tragica,…

- Vlad Mixich, expert in politici de sanatate, a reactionat pe pagina de Facebook, dupa incendiul de la Spitalul Judetean Neamt, si aminteste ca in ultimii 30 de ani au fost promise nenumarate spitale, insa nu a fost construit niciun spital public judetean. Zece pacienți COVID de la Terapie Intensiva…

- Ministerul Culturii si-a exprimat regretul ''profund'', luni, pentru stingerea din viata a maestrului Octavian Nemescu, evidentiind ca acesta a fost o figura ''proeminenta'' a componisticii romanesti. "Octavian Nemescu a facut parte din…

- Anii nu par sa fi lasat urme pe chipul și pe modul in care arata una dintre cele mai indragite și frumoase cantarețe din ultimele decenii, Anca Țurcașiu.In luna iulie, Anca Țurcașiu surprindea lumea show-biz-ului cu un anunț pe Facebook potrivit caruia a divorțat.„Am divorțat de barbatul pe care l am…

- Jurnalista Carmen Moise, diagnosticata cu COVID-19 chiar inainte de a-i naste pe gemenii sai Vlad si Ela, isi povesteste intr-o postare pe Facebook experienta la Maternitatea Bucur, afirmand ca oamenii care lucreaza in unitatea medicala „au gasit forta de a face zid in fata Covid” cu o empatie si o…

- Acestia acuza sistemul medical din Romania ca nu le-a oferit un tratament adecvat in urma tragicului incendiu si ca raman fara sprijin pentru a urma tratamentele necesare pentru tratarea cicatricilor agravate. "Va rugam sa urgentați demersul de aprobare a acestei legi. In curand se implinesc…

- Președintele Partidului Mișcarea Populara, Eugen Tomac, a anunțat astazi pe Facebook ca partidul sau a... The post PMP este a treia forța politica din Romania. Are mai mulți aleși decat USR și PLUS la un loc appeared first on Știri de Galați .