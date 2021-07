Mesaj de la cititori: "Miroase a găinaț in Ploieşti! Ce otrăvuri…

Chiar in aceste momente, in Ploiesti se respira un aer de-a dreptul... mizerabil! Un cititor ne-a semnalat faptul ca in zona de sud a orasului miroase a gainat. Ar fi de ras, daca nu ar fi de plans!

La doar o zi dupa amendarea celor 3 rafinarii (Brazi, Lukoil si Vega), aerul continua sa fie irespirabil, insa aparatele de monitorizare arata indicatori buni sau foarte buni. In teorie, aer de munte, practic, aer de cotet.

Solicitam Prefecturii, Garzii de Mediu, APM si Primariei Ploiesti sa ia masuri urgente si reale pentru stoparea fenomenului care duce la imbolnavirea a mii de ploiesteni,…