Specialistii Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Cluj au fost sesizati de catre comisari ai Garzii de Mediu privind scurgeri de hidrocarburi petroliere in Somesul Mic. ”Acestia s-au deplasat imediat la fata locului pentru verificarea cursului de apa in zona semnalata (in aval de Podul Garibaldi). La suprafata apei sunt irizatii, pe o distanta de aproximativ 500 de metri”, au transmis oficialii Apele Romane. Inca de la primirea sesizarii personalul SGA Cluj a intervenit cu baraje absorbante pentru limitarea efectelor poluarii. De asemenea, au fost demarate verificari in teren pentru identificarea…