Presedintele Klaus Iohannis a adresat romanilor vineri un mesaj, in care le cere sa fie responsabili, pentru ca fiecare efort, oricat de mic, este important pentru a impiedica raspandirea epidemiei de coronavirus. ”Ne aflam in plin razboi pentru pastrarea sanatatii omenirii”, afirma presedintelele. adaugand ca ”pentru a ne proteja am luat si va trebui sa luam in continuare masuri severe”.