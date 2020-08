Meryl Streep, îmbrăcată în ie pe străzile din California Meryl Streep, una dintre cele mai apreciate actrițe americane, a fost surprinsa in timp ce iși plimba cainele pe strazile din Santa Monica, California. Vedeta purta o bluza cu motive tradiționale romanești. Imbracata lejer, in blugi și ie, Meryl Streep a ieșit sa-și plimbe cainele pe strazile orașului Santa Monica. Actrița, tripla laureata a premiului Oscar, și-a accesorizat ținuta cu o masca de protecție in același ton cu șapca pe care probabil o purta pentru a fi mai greu recunoscuta. Citește și: Cum porti ia traditionala in combinatii moderne Dupa apariția fotografiilor cu actrița in varsta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

