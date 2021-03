Merkel a cedat în fața populației. Germania ridică măsurile anti-Covid Intre timp, Polonia, Cehia ori Slovacia sunt ingenuncheate de al treilea val al pandemiei, alimentat de noile tulpini. Polonezii, cel puțin, au avut aproape 15.000 de cazuri noi și peste 300 de decese, in 24 de ore. Ce vedete AU FURAT alaturi de Beatrice Rancea. Nume grele, in dosarul fraudei de la Opera din Iași Dupa mai mult de noua ore de negocieri dure, cancelarul Merkel si liderii celor 16 landuri federale au decis un calendar pentru relaxarea restrictiilor. ALERTA! A murit la o zi dupa ce s-a vaccinat impotriva COVID -19. Reacția autoritaților „Pașii catre deschidere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

