- Artisti sau trupe cunoscute, intre care se numara Carla's Dreams, Irina Rimes, Vunk sau Directia 5, dar si reprezentanti ai folclorului romanesc, vor sustine recitaluri la editia din acest an a Serbarilor Cetatii, manifestare care are loc in perioada in perioada 30 iunie - 2 iulie, in Piata Cetatii…

- Serviciile comerciale tip duty-free si conexe din aeroportul Henri Coanda vor fi suspendate in perioada 1-8 iulie, ca urmare a incetarii contractului de asociere pentru spatiile duty free, informeaza, joi, CN Aeroporturi Bucuresti (CNAB), potrivit Agerpres."Aceasta perioada este necesara pentru parcurgerea…

- Guvernul vrea sa limiteze adaosul comercial, pentru trei luni, astfel incat prețul alimentelor sa scada. Masurra va fi impusa printr-o ordonanța de Guvern care va fi pusa in transparența miercuri dimineața.

- Inotatorul David Popovici (18 ani) a revenit in țara dupa ce a obținut doua medalii de aur la Turneul Sette Colli (Italia) și se pregatește de Campionatele Mondiale de la Fukouka, Japonia, competiție care va avea loc in perioada 14-30 iulie. ...

- Din cauza faptului ca sistemul de alimentare cu apa este suprasolicitat in aceasta perioada, procesul de acumulare a apei in rezervoare este afectat. Compania noastra anunța sistarea furnizarii apei potabile astazi, 24 iunie 2023, de la ora 23.00 pana maine dimineața, 25 iunie 2023, la ora 07.00 in…

- Dupa ce Romania infrunta in aceste zile primul val de temperaturi caniculare și disconfort termic ridicat din vara acestui an, mai toata lumea vrea sa afle cum arata prognoza pentru urmatoare perioada. Și daca se va mai domoli caldura. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis, vineri,…

- IAȘI – Iesenii, dar si turistii sunt invitati de municipalitate sa participe la evenimentele organizate in mai multe zone din oras cu prilejul celei de-a VII-a editii a Festivalului Iei – RomanIA Autentica. Conform programului prezentat de Primaria Iasi, in cadrul editiei din acest an a festivalului,…