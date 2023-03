Stiri pe aceeasi tema

- Rusii ataca "non-stop" pozițiile ucrainene din estul țarii, a declarat ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar. "Situația este tensionata. Da, este dificil pentru noi", a postat Maliar pe Telegram.

Rușii au schimbat strategia la Bahmut și avanseaza in zonele de nord și nord-est ale orașului. Punctele cheie Krasnoe și Paraskovievka sunt inca deținute sub control rusesc.

- Ministerul rus al Apararii a anunțat luni ca forțele militare ale Moscovei au reușit capturarea unei noi localitați, Krasnopolivka/Krasnopolie, aflata la nord de Bahmut. Rușii susțin ca respectiva localitate a fost cucerita cu ajutorul mercenarilor Wagner, informeaza Moscow Times.

A inceput cea de-a doua faza a operațiunii rusești, de data aceasta de la nord de Soledar. Parasutistii ruși și mercenarii Wagner ar fi intrat in forța in orașul strategic care le-ar deschide calea apoi spre Bahmut, epicentrul luptelor din ultimele lui unde ucrainenii s-au baricadat serios.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, viziteaza orașul Bahmut, situat pe linia frontului, unde forțele aramte ucrainene și rusești duc lupte aprige de luni de zile, transmite BBC . Potrivit președinției ucrainene, citata de agenția AFP, liderul de la Kiev s-a intalnit cu oficiali militari și a…

- Forțele ruse incearca sa puna mana pe orașul ucrainen Bahmut din regiunea Donețk de cel puțin șapte luni. Dar in ultimele saptamani, luptele pentru preluarea controlului au devenit dintre cele mai aprige de cand Rusia a lansat invazia asupra Ucrainei, in luna februarie, relateaza The Moscow Times.

Serviciile britanice de informatii militare afirma ca este posibil ca fortele ruse sa incercuiasca orasul estic ucrainean Bahmut (regiunea Donețk), cu o inaintare tactica spre nord si sud, conform BBC, citat de Rador.