Mercenar judecat pentru terorism Un mercenar din Transnistria este judecat la Odesa pentru acte de terorism. Anunțul in acest sens a fost facut de șeful administrației militare regionale Odesa, Maksim Marcenko: „Un terorist din Transnistria este judecat la Odesa pentru distrugerea monumentelor noastre istorice și incendierea centrelor de voluntariat. Faptul ca a fost folosit pentru a destabiliza situația din regiune este inca un argument ca rușii pun in aplicare strategii murdare”, a spus Marcenko. Și Serviciul de Securitate al Ucrainei vorbește despre acest lucru. „Sarcina principala a atacatorului era sa deterioreze situația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

