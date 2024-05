Centrala Romgaz pe gaze de la Iernut va fi gata pana la 31 decembrie 2024, cu o intarziere de patru ani de la data inițiala a finalizarii proiectului. In cadrul conferinței „Energy road – Energie la tine acasa – Ediția a VI-a”, Razvan Popescu, directorul general al Romgaz, a detaliat stadiul lucrarilor: „Centrala de la […] The post Romgaz anunța cand va fi gata ”centrala care nu se mai termina” appeared first on Puterea.ro .