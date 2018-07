Mercedes de 25.000 de euro confiscat in vama Naidas Un autoturism cautat de autoritatile italiene a fost confiscat de politistii de frontiera caraseni. Oamenii legii au anuntat ca politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Naidas – judetul Caras-Severin au depistat un cetatean roman care conducea un autoturism marca Mercedes, in valoare de aproximativ 25.000 euro, ce figura ca fiind cautat de autoritatile italiene. “Barbatul in varsta de 46 de ani din Dambovita s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control la frontiera, cetatean roman, la volanul unui autoturism. In urma verificarilor efectuate, politistii… Citeste articolul mai departe pe resita.ro…

Sursa articol si foto: resita.ro

