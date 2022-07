Aproximativ 57% dintre cei aproape 5.000 de muncitori ai fabricii au votat in favoarea unui acord care defineste conditiile de munca si cresterile salariale pana in 2026, permitand producatorului auto sa investeasca in productia de noi modele si vehicule electrice, au declarat sindicatele in communicate separate. Mercedes-Benz nu a fost disponibila imediat pentru comentarii. Compania a declarat ca se asteapta sa asambleze 158.000 de vehicule in Vitoria, a doua mare fabrica de asamblare de autoutilitare a sa, in 2022, si ca intentioneaza sa creasca productia in urmatorii ani.