- Mercedes-Benz este primul producator de automobile care va primi celule de baterii de la o noua fabrica de 7,34 miliarde de euro pe care firma chineza CATL intentioneaza sa o construiasca in Ungaria, a anuntat vineri grupul german, adaugand ca este cel mai mare volum initial de comenzi pentru fabrica,…

- In orașul ungar Debrecen (Debrețin), la 90 km de Oradea, va incepe in acest an construcția unei mega-fabrici de baterii pentru mașini electrice, Investiția totala va fi de 7,3 miliarde euro, iar primul client anunțat este Mercedes. Compania care investește este CATL din China.

- Niciun comentariu nu a fost disponibil imediat din partea Airbus sau Qatar Airways. Cei doi titani ai aviatiei duc de luni de zile o lupta publica rara, din cauza suprafetelor exterioare afectate a peste 20 de avioane destinate curselor pe distante lungi, despre care compania aeriana spune ca ar putea…

- Noi investiții: Romania poate fi prima tara europeana unde un producator auto japonez urmeaza sa deschida o fabrica Noi investiții: Romania poate fi prima tara europeana unde un producator auto japonez sa deschida o fabrica Romania ar putea deveni un punct de start pentru companiile japoneze care doresc…

- Potrivit comunicatului Ministerului de Externe de la Budapesta, atunci cand a anuntat investitia W-Scope, seful diplomatiei ungare a relatat ca unitatea din Ungaria este prima fabrica pe care compania o deschide in Europa, care inseamna crearea a 1200 de noi locuri de munca si o productie anuala de…

