Mercedes Benz a scumpit mașinile și a obținut venituri peste așteptări Constructorul auto german Mercedes-Benz AG a raportat vineri rezultate preliminare peste asteptari pentru anul 2021, dupa ce cresterea pretului vehiculelor a permis companiei sa depaseasca criza globala de cipuri. Compania, cunoscuta anterior sub numele Daimler, a precizat ca divizia sa, Mercedes-Benz Cars and Vans, a incheiat anul 2021 cu un profit operational ajustat de 14 miliarde de euro si o rentabilitate a vanzarilor de aproximativ 12,7%, depasind estimarile companiei privind un rezultat in intervalul 10%-12%, informeaza Reuters. “Politica solida de preturi, un bun mix de produs si performantele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul financiar al Mercedes-Benz Cars & Vans, Harald Wilhelm, a spus analistilor ca preturile mari ale materiilor prime si deficitul de semiconductori vor impiedica compania sa satisfaca cererii mari pentru produsele sale, in acest an. Deficitul de semiconductori se va atenua in a doua jumatate…

