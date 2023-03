Polițiștii au descoperit azot depozitat ilegal în zona Șoimoș

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu cei ai orașului Lipova, cercetează o femeie de 43 de ani, care deținea și avea depozitat,... The post Polițiștii au descoperit azot depozitat ilegal în zona Șoimoș appeared first on Special Arad… [citeste mai departe]