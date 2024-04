Se schimbă legea. Reguli draconice pentru proprietarii de câini Potrivit unui proiect de ordin al ANSVSA, proprietarii de caini nu mai au voie sa iasa cu animalele in spațiul public fara sa aiba asupra lor carnetele de sanatate, cu vaccinuri și deparazitari la zi, și fara ca aceștia sa fie microcipați și inregistrați in Registrul de evidența a cainilor cu stapani (RECS). Mai mult, […] The post Se schimba legea. Reguli draconice pentru proprietarii de caini first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

