Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce liderul partidului AUR, George Simion, a fost surprins joi vizitand Palatul lui Gigi Becali, omul de afaceri controversat a oferit declarații incendiare despre intalnirea lor. Intr-o conversație ulterioara cu jurnaliștii, Becali a dezvaluit ca Simion ar fi cerut bani pentru partid și ca ar fi…

- George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), a fost surprins joi intrand in reședința lui Gigi Becali din zona Primaverii din București. Imaginile au fost surprinse de mai multe surse media, inclusiv Antena 3, generand speculații cu privire la motivul vizitei sale neașteptate. In inregistrarile…

- Familia Regala a Romaniei a petrecut Sarbatorile Pascale ale anului 1939 la reședința de la Balcic. Pentru a sarbatori așa cum se cuvine, s-a facut o aprovizionare strașnica. Nu avem nici o marturie despre meniul de Inviere al Familiei Regale a Romaniei din 1939. In schimb, avem o lista foarte detaliata…

- Politicieni și oameni de afaceri romani dar și afaceriști straini cu business-uri in țara noastra au transferat prin fosta Bank of Cyprus bani in paradisul fiscal din Cipru. Politiceni precum Eugen Uricec, fost parlamentar PDL, Catalin Beciu, fost la ALDE și trecut la PNL, și oameni de afaceri de…

- Un studiu recent elaborat de Parlamentul European a aruncat in lumina o realitate ingrijoratoare: Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește susținerea sectorului privat prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Aceasta concluzie este una care atrage atenția…

- Astazi, presedintele Klaus Iohannis a fost primit de omologul sau sud-coreean, Yoon Suk-yeol, la Palatul prezidential. Intalnirea are loc in cadrul vizitei oficiale de trei zile, pe care Președintele Romaniei o face in Coreea de Sud. Discuțiile dintre Klaus Iohannis si omologul sau vizeaza teme privind…

- Un scandal de proporții a izbucnit in urma dezvaluirii Puterea.ro prin care sesizam faptul ca Lacul Amara, unul dintre cele mai prețioase ecosisteme din Romania, a fost implicat intr-un lanț de evenimente dubioase și tranzacții financiare opace. Potrivit informațiilor dezvaluite, Lacul Amara a cazut…

- Dana Garbovan, președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania și șefa Curții de Apel Cluj, a tras un semnal de alarma privind creșterea exponențiala a cazurilor legate de traficul și consumul de droguri in Romania. Raportul de activitate al Curții de Apel Cluj pentru anul 2023, prezentat…