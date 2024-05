Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), a fost surprins joi intrand in reședința lui Gigi Becali din zona Primaverii din București. Imaginile au fost surprinse de mai multe surse media, inclusiv Antena 3, generand speculații cu privire la motivul vizitei sale neașteptate. In inregistrarile…

- Dupa ce a vorbit despre negocierile pentru transferul lui Florinel Coman in Qatar, la Al Duhail, Gigi Becali a discutat și despre politica. A fost vizitat azi la Palat de George Simion, liderul partidului AUR, și de Mihail Neamțu, candidat AUR la alegerile europarlamentare. ...

- Dezvaluiri șocante despre impunerea candidaților și cheltuirea banilor in interiorul partidului AUR, sub conducerea lui George Simion și a lui Marius Lulea. Incepe sa se dezvaluie modul in care mulți membri AUR au fost inșelați de catre Marius Lulea și George Simion. Numeroși membri ai partidului iși…

- O tragedie a lovit o batrana din Vaslui, care a cazut prada escrocilor informatici dupa ce a fost atrasa in cursa frauduloasa de pe YouTube. Femeia, in varsta de 73 de ani, a fost inșelata și i-au fost sustrase din cont 52.000 de lei, echivalentul a 10.000 de euro, in urma unui filmuleț ce pretindea…

- Palatul unde Gigi Becali le ofera declaratii jurnalistilor i-a apartinut industriasului interbelic Max Auschnitt. Iata ce se ascunde sub palatul lui Gigi Becali. Sub palatul aflat la doar cativa metri de sediul Guvernului Romaniei este un tunel. Existenta tunelului a fost demonstrata, insa nu se stie…

- AUR primește o noua lovitura! Alianța Național Țaranista condusa de Radu Ghidau a luat decizia de a dezice de AUR. Mai mult, reprezentanții alianței aduc acuzații grave la adresa lui George Simion. Radu Ghidau a motivat alegerea facuta, declarand ca George Simion are „tendințe totalitare și de un stil…

- Fostul primar PSD al Sectorului 5, Marian Vanghelie, nu poate sta departe de jocurile politice chiar daca are probleme cu justiția și, de cateva luni, este implicat in activitatea unui partid de opoziție. De cateva luni, fostul edil al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a revenit in viața politica, dar…

- George Simion acuza ca se urmarește incalcarea Constituției pentru jocuri politice inainte de alegeri. „Vorbim aici de un grup infractional organizat si vom depune solicitari in acest sens la Procuratura Generala, pentru conspiratie la incalcarea Constitutiei si crearea unui grup infractional organizat,…