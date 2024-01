Stiri pe aceeasi tema

- Formația timișoreana Imund a lansat videoclipul piesei „Trezit”, realizat cu ocazia celui mai recent concert susținut de baieți in Timișoara in cadrul unei seri speciale dedicata eroilor Revoluției din 1989, la Nemesis Art Club. Sub genericul „Eroii nu au moarte!”, evenimentul a debutat cu un recital…

- Luna cadourilor este plina pentru activitatea muzicala a lui Andrei Ursu și planurile profesionale curg lanț! Este din nou „in carți” pentru premiile Elle la categoria Best Male Artist pentru proiectele lui muzicale, iar decizia lui de schimbare a stilului și numelui i-au conturat primul album propriu,…

- O copie rara a primului album Panini de abțibilduri pentru Cupa Mondiala din 1970 ar putea atinge un preț record la licitație. Un englez spera sa obțina cel puțin 1.800 de lire sterline atunci cand exemplarul sau va fi scos la vanzare. Albumul care comemoreaza turneul de acum mai bine de o jumatate…

- Delia a lansat, marți, in cadrul unui concert sustinut la MINA - Museum of Immersive New Art, noul album „Flex”. Albumul contine 13 piese, printre care „SKNDL”, „Gustul care te fura”, „Jimmy Samurai”, „Lololo” sau „Fara Te Merau”, anunta artista pe pagina de Facebook.„Flex” este disponibil in magazinele…

- Mircea Nedelcu, muzicianul timișorean care a activat de-a lungul vremurilor in formații ca Autostop sau Cargo, a lansat un dublu album care poarta numele de „Nothing to lose”, materialul discografic putand fi ascultat aici. „«Nothing to lose» este un dublu album. Pe primul se regasesc piese mai vechi…

- Holly Humberstone a lansat albumul „Paint My Bedroom Black”. Lirismul direct și crud al lui Holly Humberstone trece prin liniile de chitara care rup orizontul. Proiectul este exercițiul personal al lui Holly de construire a lumii. „Artiștii mei preferați creeaza lucrari care creeaza un univers cu totul…

- Pyroblast, una dintre cele mai fresh trupe Pop-Rock ce nu se conformeaza stereotipurilor impuse de societate, sparge monotonia și aduce in playlisturile ascultatorilor „ Fete & Regrete”, cel de-al doilea album din cariera, un statement puternic despre normalitatea de zi cu zi, vazuta ca o anormalitate…

- Ministerul Sanatații din Romania a lansat o campanie de donare de sange pentru victimele atacurilor din Israel. De asemenea, cadrele medicale se pot inscrie pentru voluntariat. Donațiile de sange se pot face de luni pana vineri, intre orele 07.30 și 17.00, la centrele special deschise in acest scop.…